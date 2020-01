Der amerikanische Finanzkonzern Glacier Bancorp Inc. (ISIN: US37637Q1058, NASDAQ: GBCI) meldet eine Sonderdividende 20 US-Cents je Aktie. Investoren erhalten die Dividende am 16. Januar 2020 (Record date: 7. Januar 2020). Der Konzern zahlt derzeit eine reguläre Gesamtdividende in Höhe von 1,16 US-Dollar an die Investoren. Die Auszahlung erfolgt in vier Tranchen zu je 0,29 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 45,99 ...

