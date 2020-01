Nachdem das Wertpapier von Volkswagen zwischen Sommer 2018 und 2019 an einer äußerst seltenen Diamantformation zwischen 131,44 und 159,98 Euro gebastelt und anschließend auch erfolgreich auf der Oberseite aufgelöst hatte, konnte die Aktie bis 2019 in den Bereich von 187,74 Euro zulegen. Dabei verfehlte der Wert nur knapp seine Jahreshochs aus 2018 bei 192,46 Euro und driftete zunächst in eine Seitwärtsbewegung zwischen 172,16 und den Jahreshochs aus 2019 ab. Aktuell notiert das Papier an der unteren Handelsspanne und könnte nach den dynamischen Kurszuwächsen aus den letzten Monaten zu einem gesunden Pullback ansetzen und die sichtlich überkaufte Situation etwas entspannen. Ein derartiges Szenario stellt jedoch keineswegs einen Aufruf für den Aufbau von Short-Positionen dar, sondern soll lediglich als Update interpretiert werden, bietet aber gleichermaßen vielversprechende Handelsansätze auf der Oberseite auf einem deutlich niedrigeren Kursniveau.

Aufwärtstrend intakt

Solange die aktuelle Seitwärtsphase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...