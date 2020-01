MKS Instruments - Breakout mit Ziel Allzeithoch im Anmarsch!

Breakout-Setup

Symbol:ISIN: US55306N1046MKS Instruments ist ein Hersteller und Lieferant von Prozesssteuerungslösungen, mit denen kritische Paramater der herstellenden Industrie gemessen, überwacht und analysiert werden können. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Andover, Massachusetts und wurde 1961 gegründet. Mit etwas mehr als 4.800 Mitarbeitern wird ein Jahresumsatz von 2 Mrd. USD und ein Gewinn nach Steuern von 392 Mio. USD erwirtschaftet. Charttechnisch konnte die Aktie nach den Quartalszahlen veröffentlicht am 23.10.2019 deutlich zulegen und den Longtrend auf Tagesbasis weiter fortführen. Im letzten Jahr konnte der Anteillschein in der Spitze um 80 % zulegen und somit den Gesamtmarkt deutlich outperformen, aktuell befindet sich der Wert jedoch in einer Konsolidierung, die unter einer fallenden Widerstandslinie vollzogen wird. An dieser ist die Aktie nun bereits drei mal abgeprallt, der aktuelle Abpraller führte sie nun zurück bis an den EMA 20 auf Tagesbasis, hier scheinen jedoch bereits vermehrt Käufer in den Wert zu strömen, da das jeweilige Tagestief gekauft wird und die Tageskerzen mit Lunten schließen lässt.MKS Instruments konnte mit den letzten Quartalszahlen erneut positiv überraschen, was auch von den Anlegern mit anhaltendem Kaufdruck gewürdigt wird. Kann die Aktie aus dieser sehr schönen Konsolidierung heraus erneut anziehen ist ein Breakout in Richtung des Allzeithochs durchaus im Bereich des Möglichen!Interessierte Trader behalten das Tageshoch vom 20.12.2019 im Auge. Kann die Aktie das Level von 113,75 USD durchbrechen und Momentum aufbauen sehe ich die Chancen gut für einen Breakout durch den Bereich von 115,20 USD und einen Sturm in Richtung des Allzeithochs bei 127 USD. Mit einem Stopp Loss unter dem Tagestief vom 30.12.2019 bei 107,50 USD könnten Anleger ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,5 erwirtschaften!Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in MKSI