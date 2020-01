Gängige Kryptowährungen wie Bitcoin und Co. haben es sich in diesem Jahrzehnt auf dem Börsenparkett durchaus bequem gemacht. Trotz der rasanten Kursgewinne, insbesondere zum Ende des Jahres 2017, haben sich viele Investoren hier wohl inzwischen ordentlich die Pfoten verbrannt. Der Euphorie folgte schließlich unlängst die Ernüchterung und die damaligen Bestmarken rückten in weite Ferne. Wer sich daher als Kryptoinvestor definiert, gilt als risikobewusster Investor mit dem Hang, auch einen Totalverlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...