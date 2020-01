Die Aktie von BASF (WKN: BASF11) hat in den letzten zwei, drei Jahren einen etwas unglücklichen Ausklang des Jahrzehnts erlebt. Obwohl die Aktie im frisch abgelaufenen Börsenjahr 2019 wieder etwas Boden gutmachen konnte, korrigierte das Papier doch in den letzten Quartalen erheblich, was wohl auf handelspolitische und konjunkturelle Verwerfungen zurückgeführt werden kann. Nichtsdestoweniger beginnt für den DAX-Chemiekonzern in diesen Tagen ein völlig neues Kapitel und sogar ein ganzes Jahrzehnt, ...

