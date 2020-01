Investoren setzen zunehmend auf Gesundheitswerte. Dabei bietet die Biotechnologie Chancen wie Risiken. Der Mainzer Krebsforscher Biontech (29,34 US-Dollar; US09075V1026) hat seinen Marktwert seit dem Börsendebüt an der Nasdaq im Oktober mehr als verdoppelt; Mologen (0,10 Euro; DE000A2LQ900) steht nach dem Insolvenzantrag dagegen vor dem Aus. Wir schauen uns Werte an, die durch eine breite Aufstellung glänzen.Unser Musterdepotwert Evotec hat durch Partnerschaften mit Bayer, Celgene und Pfizer zahlreiche Hoffnungsträger im Portfolio. Gerade hat das MDAX-Unternehmen in der Diabetes-Forschung mit Sanofi eine Meilensteinzahlung über 3 Mio. Euro erhalten: Bislang sind bei der Erforschung von Ersatz-Betazellen, die den weltweit 425 Mio. Diabetikern Hoffnung auf Heilung geben könnten, bereits 12 Mio. der bis zu 300 Mio. Euro nach Hamburg geflossen. Und auch abseits von Sanofi ist Evotec gut aufgestellt. ...

