Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag mit Kursgewinnen in den ersten Handelstag des neuen Jahres starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Plus von etwas über 0,5 Prozent. Die europäischen Leitbörsen wurden vorbörslich leicht höher indiziert.Insgesamt dürfte das Marktumfeld weiter ruhig bleiben. Impulse für den Handel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...