Wirecard-Aktie: Was bringt 2020? Die Wirecard-Aktie hat im vergangenen Jahr ganze 19% an Wert verloren und ist damit schwächster Dax-Wert. Die Verunsicherung der Anleger nach den Wirren um Bilanzierungsprobleme einer Konzerntochter in Singapur aus dem Frühjahr und immer neue kritische Berichte der "Financial Times" zu Bilanzierungspraktiken haben den Aktien des Zahlungsabwicklers...

