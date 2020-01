Shuzhou, China (ots/PRNewswire) - CF PharmTech, Inc., ein Pharmaunternehmen, das weltweit hochqualitative und bezahlbare Atemwegsmedikamente vertreibt, hat in einer von New Alliance Capital angeführten Serie-E-Finanzierungsrunde insgesamt 90 Mio. USD mobilisiert. An der Finanzierungsrunde haben sich sowohl neue Investoren wie CR-CP Life Science Fund, Finnova Capital, GT Capital, Co-stone Asset Management, Xiangcheng Financial Holdings und Everest Venture Capital als auch bestehende Investoren wie Oriza Holdings, Longmen Venture Capital, GTJA Investment und CMB International beteiligt.Diese erfolgreiche Kapitalbeschaffung ist Zeichen für das große Interesse der chinesischen Anlegergemeinde an hochkarätigen Pharmaunternehmen mit einem messbaren globalen Wettbewerbsvorteil. CF PharmTech kann jetzt die Produkte in seiner Pipeline schneller auf den Markt bringen.New Alliance Capital Executive Director Lei Cai kommentierte: "New Alliance Capital investiert vornehmlich in den Gesundheitssektor. Aufgrund der hohen technologischen Hürden für die Marktzulassung und des enormen Wachstumspotenzials haben Atemwegstherapeutika und insbesondere inhalative Medikamente gute Zukunftsaussichten. CF PharmTech hat in jahrlanger Arbeit starke Technologieplattformen aufgebaut, die die Entwicklung eines umfassenden Produktsortiments unterstützen. Die Integrität und Professionalität des Kernteams von CF PharmTech hat uns wirklich beeindruckt."CR-CP Life Science Fund Managing Director Da Liu ergänzte: "CF PharmTech spielt unter den innovativen und richtungsgebenden Pharmaunternehmen in China, die Therapien für Atemwegserkrankungen entwickeln, in der ersten Liga. Als Pharmaunternehmen ist CF PharmTech uneingeschränkt der Qualität und globalen Standards verpflichtet. Unter den führenden privaten Pharmaunternehmen für Atemwegstherapeutika verfügt CF PharmTech über ein enormes Wachstumspotenzial."Bei dieser Serie-E-Finanzierungsrunde war CEC Capital exklusiver Berater von CF PharmTech in Finanzfragen. CEC Capital Partner Irene Hong hatte Folgendes zu sagen: "Diese erfolgreiche Kapitalbeschaffung ist ein Meilenstein für die Produktentwicklung bei CF PharmTech. Wir sind voll des Lobes für den Leistungswillen des CF PharmTech-Teams."Informationen zu CF PharmTech:CF PharmTech ist ein Pharmaunternehmen im Bereich Atemwegserkrankungen. Das Unternehmen hat hochmoderne F&R- und Produktionsanlagen für inhalative Produkte errichtet. Die aktuelle Pipeline von CF PharmTech umfasst mehr als 20 Produkte für den chinesischen und internationalen Markt, Tendenz steigend. Weitere Informationen zu CF PharmTech finden Sie unter www.cfpharmtech.com (http://www.cfpharmtech.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1059730/CF_PharmTech.jpgPressekontakt:Yuyu Zhu+86-177-1268-8608zhu.yuyu@cfpharmtech.comOriginal-Content von: CF PharmTech, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127702/4481632