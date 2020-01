Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem gestern die wichtigsten Börsen geschlossen blieben, deuten die vorbörslichen Indikatoren für die europäischen Märkte auf einen freundlichen Börsenstart in das neue Jahr hin, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Unterdessen würden die Kurse chinesischer Märkte zum Jahresauftakt, trotz der anhaltend kritischen Lage in Hong Kong, deutlich im Plus handeln. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...