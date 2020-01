Die Wiener Börse hat am ersten Handelstag des Jahres 2020 klar im Plus eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte am Donnerstag um 9.15 Uhr bei 3.219,42 Zählern um 32,48 Punkte oder 1,02 Prozent über dem Montag-Schluss (3.186,94). Bisher wurden 220.829 (Vortag: 195.859) Aktien gehandelt (Einfachzählung). Das europäische Börsenumfeld zeigte sich mehrheitlich ebenfalls freundlich. Im ATX gehörten ...

