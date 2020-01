Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) hat einen CEO, der mittlerweile beginnt Twitter als Instrument der Marktkommunikation einzusetzen. Gezielte Aussagen zur Beruhigung oder zur Motivation. Und bei wenigen Aktien hängt die zukünftige Kursentwicklung so stark an einem Bericht eines Wirtschaftsprüfers. KPMG's für das erste Quartal 2020 avisierter Soderprüfungsbericht wird entweder das Kurspotetnial der Wirecard-Aktie freisetzen - bei einem "Freispruch" - oder eben den Shorts Recht geben, die darauf offensichtlich vertrauen, dass die FT mit ihren Vorwürfen zumindest in großen Teilen Recht bekommt. Passend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...