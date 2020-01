Auf dem deutschen Markt türmt sich immer mehr Altpapier. Diese in der letzten Marktbefragung nochmals deutlich zum Ausdruck gekommende Erkenntnis wird durch die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum Außenhandel mit Altpapier unterstützt. So sind Deutschlands Altpapierexporte in den ersten zehn Monaten 2019 um 14 Prozent gesunken. Für das Gesamtjahr steuern die Ausfuhren auf ein historisches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...