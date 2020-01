Der oberbayerische Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ist nach einer Rangliste des Magazins "Focus Money" Deutschlands wirtschaftsstärkste Region. Zudem schafften es mit den kreisfreien Städten Regensburg und München zwei weitere Orte aus dem Freistaat auf die Plätze drei und vier, wie das Magazin am Donnerstag berichtete. Den zweiten Platz in der Rangliste belegt der Landkreis Biberach in Baden-Württemberg.

Pfaffenhofen nördlich von München hatte das Ranking bereits 2011 angeführt. Im vergangenen Jahr lag der Landkreis auf Platz zwei.

Für das Ranking verglich das Magazin 374 Landkreise und kreisfreie Städte. Die Berechnung basiert auf sieben Faktoren, darunter das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, die Arbeitslosenquote, das Bevölkerungswachstum und die Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem./tjk/DP/jha

