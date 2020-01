Bonn (ots) - Wird einmal alles gut? Wird es böse enden? Oder doch ganz anders? Junge Schreibtalente geben beim CARE Schreibwettbewerb 2020 kreative Antworten. Einsendungsschluss ist der 12. Januar 2020 und das Thema der diesjährigen Ausschreibung lautet: "Es wird einmal...".Die Hilfsorganisation CARE gibt jungen Autorinnen und Autoren mit dem Wettbewerb die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich kreativ mit globalen und gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Der CARE-Schreibwettbewerb findet bereits im siebten Jahr statt. Bewertet werden die Werke in zwei Altersgruppen, von 14 bis 18 Jahren und von 19 bis 25 Jahren. Egal ob Gedicht, Kurzgeschichte oder Songtext, der Kreativität der jungen Schreiberinnen und Schreiber sind hier keine Grenzen gesetzt.Eine prominente Jury bewertet die besten Beiträge. In diesem Jahr konnte CARE viele prominente Kreative dafür gewinnen: die Poetry-Slammerin Julia Engelmann, den Rapper Chefket sowie Autor Deniz Utlu. Weitere Jury-Mitglieder sind Albana Kelmendi, die in den vergangenen Jahren bereits mehrfach erfolgreich beim CARE-Schreibwettbewerb teilgenommen hat sowie Sabine Wilke, verantwortlich für die Kommunikation bei CARE Deutschland.Die Finalisten erwartet zudem ein besonderes Highlight: Die besten Texte werden am Freitag, den 20. März 2020 im Rahmen des internationalen Literaturfestivals lit.COLOGNE ausgezeichnet. Ralph Caspers, bekannt durch die Fernsehsendung "Wissen macht Ah!" (WDR), wird als Moderator durch die Lesung führen.Alle Informationen zur Teilnahme gibt es auf care.de/schreibwettbewerb.Pressekontakt:Rückfragen bitte an:CARE Deutschland e.V.Stefan Brandbrand@care.deTel.: 0228 975 63 42Original-Content von: CARE Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6745/4481755