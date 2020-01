Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold (ISIN: DE000A0S9GB0) ist zum Jahresende 2019 auf 203,2 Tonnen angestiegen. Das ist ein Plus von 21,7 Tonnen im Jahresverlauf. Anfang Januar 2019 waren noch 181,5 Tonnen Gold im Zentraltresor für deutsche Wertpapiere in Frankfurt eingelagert. Xetra-Gold ist damit das führende physisch hinterlegte Gold-Wertpapier in Europa. Der Bestand erhöht sich immer dann, wenn Anleger Xetra-Gold-Anteile über die Börse kaufen. Für jeden Anteilschein wird im Zentraltresor genau ein Gramm Gold hinterlegt. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold beläuft sich aktuell auf 8,8 Mrd. Euro. "Mit dem deutlichen Plus an den Aktienmärkten haben institutionelle und private ...

