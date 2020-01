Wien (www.fondscheck.de) - Anleihen, deren Emissionserlöse zur Finanzierung von Umweltprojekten verwendet werden, gewinnen an Beliebtheit, so die Experten von "FONDS professionell".Im ersten Halbjahr 2019 seien weltweit so genannte "Green Bonds" mit einem Volumen von 118 Milliarden US-Dollar emittiert worden. Dies entspreche einem Wachstum von 48 Prozent gegenüber dem Vorjahreshalbjahr, so die Ratingagentur Scope. ...

