An den US-Börsen zeichnet sich ein positiver Start in das neue Jahr ab. Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes tendieren vorbörslich freundlich. Eine neue geldpolitische Lockerung der chinesischen Notenbank befeuere auch in den USA Konjunkturoptimismus, heißt es aus dem Handel.

Die People's Bank of China (PBoC) hat die Mindestreserveanforderung für die Banken des Landes gesenkt, um die Kreditvergabe an Unternehmen zu erleichtern. Dass der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China im Dezember leicht gesunken ist, vermag die Stimmung nicht zu trüben, denn der Index verharrte immerhin im expansiven Bereich. Außerdem lasse die jüngste PBoC-Maßnahme erwarten, dass die chinesische Regierung ebenfalls geeignete Schritte unternehmen werde, um die heimische Wirtschaft zu stützen, so Marktteilnehmer. Wenn die Wirtschaft in China gut laufe, dürften davon auch exportorientierte Unternehmen in anderen Ländern profitieren.

In den USA steht am Donnerstag noch vor der Startglocke die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche zur Veröffentlichung an. Kurz nach Handelsbeginn wird der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA veröffentlicht. Wichtige Unternehmenstermine stehen nicht auf der Agenda.

