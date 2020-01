Den 27 december 2019 offentliggjorde Xtrackers (IE) plc ett pressmeddelande med information om att Xtrackers (IE) plc beslutat om att avnotera samtliga sina börshandlade fonder från Nasdaq Stockholm. Den 30 december 2019 mottog Nasdaq Stockholm en avnoteringsansökan för Xtrackers börshandlade fonder. Enligt gällande regelverk blir en fonds andelar noterade på Nasdaq Stockholm observationsnoterade om fondbolaget ansökt om avnotering. Med anledning av ovan beslutar Nasdaq Stockholm AB att samtliga Xtrackers (IE) plc börshandlade fonder, som framgår i tabellen nedan, ska observationsnoteras. On December 27, 2019, Xtrackers (IE) plc published a press release with information that Xtrackers (IE) plc has decided to delist all of its exchange traded funds from Nasdaq Stockholm. On December 30, 2019, Nasdaq Stockholm received a delisting application for Xtrackers (IE) plc's exchange traded funds. The current rules of Nasdaq Stockholm state that the fund units will be given observation status if the Fund Company has applied for delisting. With reference to what is stated above, Nasdaq Stockholm AB has decided that all Xtrackers (IE) plc exchange traded funds, as presented below, will be given observation status. NAME ISIN Orderbook ID ------------------------------------------------------------------- Xtrackers NrthAm High DivYield UCITSETF IE00BH361H73 116625 ------------------------------------------------------------------- Xtrackers MSCI World UCITS ETF IE00BJ0KDQ92 116624 ------------------------------------------------------------------- Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF IE00BJZ2DD79 116626 ------------------------------------------------------------------- För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Issuer Surveillance på telefon 08-405 60 00. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 60 00.