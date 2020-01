Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiter satte Kursgewinne verzeichnet. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.232,93 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 45,99 Punkten bzw. 1,44 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,87 Prozent, FTSE-100/London +0,93 Prozent und CAC-40/Paris +1,34 Prozent.Am ersten Handelstag des neuen Börsenjahres ging es europaweit an den Aktienmärkten klar nach oben. ...

