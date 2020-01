Der österreichische Sensorhersteller ams hat seinen Anteil an OSRAM in der weiteren Annahmefrist nur noch leicht gesteigert.Wie das Unternehmen mitteilte, hat es bis zum 24. Dezember eine endgültige Annahmequote von 59,9 Prozent erreicht. Zum Ende der regulären Annahmefrist am 5. Dezember hatte ams bereits 59,3 Prozent der OSRAM-Anteile eingesammelt. ams geht davon aus, das Angebot im zweiten Quartal 2020 nach Erhalt regulatorischer Freigaben vollziehen zu können.Am 24. Januar ...

