Wien (www.fondscheck.de) - Die Stuttgarter Vermögensverwaltung Sand und Schott trauert um ihren Co-Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Max Schott, so die Experten von "FONDS professionell".Der 55-Jährige sei am letzten Dezember-Wochenende beim Schneeschuhwandern mit seinem Sohn in den Schweizer Alpen von einer Lawine fortgerissen worden, wie die "Bild"-Zeitung berichte. Sein Sohn habe sofort die Rettungskräfte alarmiert, doch für den Finanzexperte sei jede Hilfe zu spät gekommen. ...

