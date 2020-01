Nevada Copper hat MItte Dezember mit der Kupferproduktion auf seiner Pumpkin Hollow-Mine begonnen. Nun wurde bereits das erste Konzentrat verschifft. Zudem veröffentlichten die Kanadier ein Update hinsichtlich der weiteren Exploration der Liegenschaft. Die Aktie legte auch zwischen den Jahren weiter zu.

Volle Produktion noch im ersten Halbjahr

Am 16. Dezember hat Nevada Copper (0,37 CAD | 0,27 Euro; CA64128F1099) mit der Kupferproduktion auf Pumpkin Hollow begonnen. Die Kupfermine wurde damit im Zeitplan fertiggestellt. Doch es wird nicht nur unter der Erde gearbeitet. Noch am Heiligabend haben die ersten Trucks das Gelände verlassen, um das erste Kupferkonzentrat auszuliefern. Somit dürfte Nevada Copper in den kommenden Wochen mit den ersten Einnahmen aus der Mine rechnen. Vorstandschef Matt Gili sagte, dass man sich nun voll aufs Ramp-Up der Mine konzentriere, um im ersten Halbjahr die volle Produktionskapazität erreichen zu können. Pumpkin Hollow ist die erste neue Kupfermine in den USA seit mehr als 15 Jahren. Der NPV für die Mine liegt laut der 2018 vorgelegten Wirtschaftlichkeitsrechnung bei 927 Mio. US-Dollar (ausführlich ...

