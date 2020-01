The following instrument on XETRA has its last trading day on 02.01.2020

Das folgende Instrument in XETRA hat ihren letzten Handelstag am 02.01.2020



ISIN Name

CH0132594711 LION E-Mobility AG

DE0007775207 Westag & Getalit AG

DE0007775231 Westag & Getalit AG