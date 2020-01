Wiesbaden (ots) - Das Statistische Bundesamt (DESTATIS) lädt ein zur Pressekonferenz "Bruttoinlandsprodukt 2019 für Deutschland":am Mittwoch, den 15. Januar 2020im Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum Raum III + IVSchiffbauerdamm 40, 10117 BerlinBeginn: 9:55 UhrMitwirkende:- Albert Braakmann, Leiter der Abteilung "VolkswirtschaftlicheGesamtrechnungen, Preise"- Stefan Hauf, Leiter der Gruppe "Inlandsprodukt,Input-Output-Rechnung"- Tanja Mucha, Leiterin des Referats "Koordinierung, Veröffentlichungund Saisonbereinigung des Inlandsprodukts"- Dieter Schäfer, Leiter der Gruppe "Nationaleinkommen, Sektorkonten,Erwerbstätigkeit"- Florian Burg, Pressesprecher In der Pressekonferenz werden die ersten, vorläufigen Jahresergebnisse für das Bruttoinlandsprodukt und den Finanzierungssaldo des Staates sowie weitere aktuelle Ergebnisse zur gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland für das Jahr 2019 vorgestellt.Die Ergebnisse werden vor Ort um 10:00 Uhr ohne Sendesperrfrist bekannt gegeben.Die Pressekonferenz wird auf www.destatis.de auch live im Internet übertragen. Der Livestream auf der Übersichtsseite zur Pressekonferenz wird ca. fünf Minuten vor Veranstaltungsbeginn freigeschaltet. Unterhalb des Videofensters besteht die Möglichkeit, Fragen an das Podium zu richten, die in begrenztem Umfang am Ende der Pressekonferenz beantwortet werden.Ablauf der Pressekonferenz:9:55 Uhr, Beginn der Pressekonferenz10:00 Uhr, Bekanntgabe des deutschen Bruttoinlandsprodukts und desstaatlichen Finanzierungssaldos für das Jahr 2019. Die aktuellenZahlen werden auf eine Leinwand projiziert (Muster siehe Anlage),zeitgleich erfolgt die Ausgabe der Pressemappen.anschließend:- kurze Unterbrechung zur Verbreitung der Meldungen- Statement zur wirtschaftlichen Lage 2019- Beantwortung von Fragen Im Falle einer geplanten persönlichen Teilnahme wird um Anmeldung bis 10.01.2020 per E-Mail an presse@destatis.de gebeten.Florian BurgPressesprecherTel.: (0611) 75-2376E-Mail: presse@destatis.de Pressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/4482534