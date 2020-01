München (ots) - Im noch frischen Rate-Jahr kommt es am Dienstag zum Wettkampf eines Vater-Tochter-Duos: Die Influencerin Elena Carriére, sie wurde Zweite bei "Germanys next Topmodel", trifft auf ihren Vater, den Schauspieler Mathieu Carriére. Wer von beiden hat beim Raten die Nase vorn?Mit seiner Silbermedaille in Atlanta 1996 war Frank Busemann der letzte deutsche Zehnkämpfer, der in dieser Disziplin olympisches Edelmetall holte, bis Niklas Kaul bei der Leichtathletik-WM im letzten Jahr sensationell Gold gewann und mit 21 Jahren der jüngste Weltmeister der Zehnkampf-Geschichte wurde. Am Mittwoch treten die beiden Leichtathleten zum sportlichen Ratewettkampf an.Moderatorin Johanna Klum kennt den Ratefuchs Elton noch aus ihrer Zusammenarbeit in der Show "Elton vs. Simon". Am Donnerstag wollen die beiden als Team gegen Bernhard Hoëcker und Model Betty Taube, die es bei GNTM bis ins Halbfinale schaffte, gewinnen.Zum Wochenausklang tritt die Schauspielerin Lisa Maria Potthoff, die gerade im TV-Event "Der Club der singenden Metzger" zu sehen war, gegen den "letzten Bullen" Henning Baum an, um Fragen, wie diese richtig zu beantworten:Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Weintrinker sich über 12 Prozent mehr Wein einschenken, wenn ...?a) es ein schmales und kein dickbäuchiges Glas istb) der Wein einen höheren Farbkontrast zum Glas hatc) sie das Glas in der Hand halten und es nicht auf dem Tischsteht Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" 6. bis 10. Januar 2020 im Überblick:Montag, 6. Januar - entfällt wegen Sport-ÜbertragungDienstag, 7. Januar - Elena Carriére und Mathieu CarriéreMittwoch, 8. Januar - Frank Busemann und Niklas KaulDonnerstag, 9. Januar - Betty Taube und Johanna KlumFreitag, 10. Januar - Lisa Maria Potthoff und Henning BaumPressekontakt:"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. DieRedaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4482531