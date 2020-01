Die geopolitischen Spannungen lassen nicht nach. Nordkorea droht mit "einer neuen strategischen Waffe". Die Atomverhandlungen mit den USA stagnieren. Daher sieht sich Machthaber Kim Jong-un nicht mehr an die Vereinbarungen bezüglich der Atombombentests und Interkontinentalraketen gebunden. Gold sollte weiter Potenzial haben und steigende Kurse wären nicht verwunderlich. Ende 2019 hat Gold beispielsweise in Euro, kanadischen Dollar oder in australischen Dollar gerechnet, neue Allzeithochs ...

