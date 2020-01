Wird 2020 das Jahr für China Aktien? Das weiß keiner, aber die Bewertungen vieler dortiger Werte sind im Vergleich zu den USA sehr günstig. Wenn es zu einem USA China Deal kommt, könnte sich das Sentiment auch weiter verbessern, zumal Chinaaktien auch in immer mehr Indexe aufgenommen werden. Das politische Risiko darf man natürlich nicht vernachlässigen aber gar nicht in der zukünftigen Weltmacht investiert zu sein stellt genauso ein Risiko dar. Neben ADR's bieten die Börse Hongkong auch den Kauf direkt in die Aktien an, wo britisches Recht herrscht und die Gebühren auch noch verträglich sind. 10 Aktienideen aus Hongkong […] ...

Den vollständigen Artikel lesen ...