US-Staatsanleihen sind zum Jahresauftakt am Donnerstag in fast allen Laufzeiten gefragt gewesen. Da zeitgleich auch der Aktienmarkt fester in das neue Jahr startete, konnte dieses Mal nicht die Rolle der US-Rentenpapiere als Hauptargument für die Käufe durch die Anleger herangezogen werden.Wesentliche Nachrichten, die die Kursgewinne von als sicher empfundenen Papieren erklären könnten, gab es nicht. ...

