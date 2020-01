von Tim Schäfer, Euro am SonntagRussel Zelenetz betreibt seit 25 Jahren einen edlen Schmuckladen an der Madison Avenue. Seine schönsten Stücke legt er vorsichtig auf den Tisch. Drei Armbänder, die in einer Schatulle aufgereiht liegen, kosten zusammen 490.000 Dollar. Zwei Ohrringe mit schwarzem Mondstein samt Diamant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...