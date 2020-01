Bis 2015 liefe es für die BASF-Aktie wie am Schnürchen gezogen, das Papier markierte bei 97,22 Euro seinen Höhepunkt. Ein weiteres Hoch konnte noch Anfang 2018 bei 98,80 Euro markiert werden, dann sackten die Kursnotierungen wieder in sich zusammen und fielen in den Bereich der 2016'er Tiefs um 56,00 Euro zurück. Im abgelaufenen Jahr nutzen Investoren die Gelegenheit für eine Stabilisierung, die zunehmend an Form annimmt und sich in einem klaren Doppelboden präsentiert. Dieses Konstrukt könnte bei erfolgreicher Auflösung in 2020 deutliche Kursgewinne mit sich bringen und macht ein Investment durchaus interessant an dieser Stelle. Nicht zuletzt, weil der Wert noch zusätzlich in einer bullischen Flagge steckt und ein Ausbruch zur Oberseite unmittelbar bevorstehen tut.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...