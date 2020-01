Einem geflügelten Börsensprichwort zufolge sind die ersten Handelstage des Jahres aussagekräftig auch für die weitere Richtung des Gesamtmarkts im restlichen Jahr. Die erste Handelswoche ist zwar noch nicht vorüber, doch der erste Handelstag war mit einem DAX-Plus von 1,03 Prozent schon einmal bemerkenswert stark. Deutet dieser Umstand bereits an, dass viel Kapital in diesem Jahr in den Markt fließen wird?Dass der deutsche Leitindex das Jahr so gut beginnt, ist allerdings keine Ausnahme. Bereits ...

