FDP-Vize Wolfgang Kubicki über grüne Klimaaskese, die blockierte Republik und ein liberales "Wir schaffen das".

Wolfgang Kubicki, 67, ist stellvertretender Parteivorsitzender der FDP und seit Herbst 2017 Bundestags-Vizepräsident. Als Anwalt und Strafverteidiger hat er einen Hang zu kontroversen Mandaten: Er vertrat unter anderem VW-Mitarbeiter im Korruptionsskandal und eine Schlüsselfigur der Cum-Ex-Steueraffäre.

Herr Kubicki, das Jahr 2019 war das Jahr der Grünen. Wird 2020 das Jahr der FDP?2021 muss das Jahr der Liberalen werden. Dann findet die nächste reguläre Bundestagswahl statt. Die Wahlen, die 2020 in Hamburg und auf kommunaler Ebene anstehen, sind auch sehr wichtig. Abgesehen davon, sind mir die Umfragewerte im Bund egal. Für mich ist immer entscheidend, was am Wahltag passiert. Wir werden 2021 im Bund besser abschneiden als 2017.

Mit Verlaub: Das ist das Prinzip Hoffnung.Von wegen. Wir lagen in unserer Geschichte noch nie so lange so stabil bei acht bis neun Prozent. Das ist ein exzellentes Ausgangsplateau. Die Grünen waren immer Umfragekönige und schrumpften am Wahltag auf Normalmaß - siehe 2017, wo sie zwischenzeitlich Zweifel hatten, überhaupt noch in den Bundestag zu kommen.

Der Grünen-Hype ist also vorbei?Ich gehe davon aus, dass sie bald unter 20 Prozent fallen. Die Menschen merken mittlerweile, was die Grünen unter Klimaschutz verstehen: Entbehrung und Verzicht. Da suchen viele nach einer Alternative.

Aber diese Alternative sehen sie nicht bei der FDP. Als Partei der Ehrgeizigen können Sie mit neun Prozent doch nicht zufrieden sein.Das reicht uns auch nicht. Aber unsere Benchmark sind nicht die Grünen. Unser Maßstab ist unsere eigene Historie. Außerdem spielt die Zeit für uns. Man sieht das ja schon daran, dass die Forderungen von Fridays for Future selbst von den Grünen nicht mehr erfüllt werden können. Ein Ausstieg aus der Kohle bis Ende 2020 etwa, wie manche forderten, ist nicht umsetzbar.

Zuletzt konnte man das Gefühl haben, die FDP tritt als neue Arbeiter- und Bauernpartei auf. Sie klingen jetzt auch so.Das sind Ihre Klischees. Nur weil Christian Lindner auf einer Demo aufgetreten ist, sind wir nicht plötzlich die Bauernpartei. Aber man muss den Menschen, die dafür sorgen, dass bei uns keiner hungert, schon mit Respekt begegnen. Wenn Bauern zu mir kommen, mit Tränen in den Augen, weil ihre Kinder in der Schule angepöbelt wurden, ihre Eltern würden die Böden vergiften, dann ist das inakzeptabel. Wenn die Bereitschaft verloren geht, rational zu diskutieren, und stattdessen ständig moralisch Schuldige gesucht werden, schadet das unserer Gesellschaft.

Also: Wie kommen wir zu rationalen Lösungen?Viele glauben, Askese sei gute ...

