The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.01.2020

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HLB39B1 LB.HESS.THR.CA.TIL.01A/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2096683276 TUBOS REUNI. 19/25 CV BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2096692426 TUBOS REUNI. 19/24 FLR BD00 BON EUR N

CA UV7 XFRA AU0000074221 TALI DIGITAL LTD EQ00 EQU EUR N

CA 8BTA XFRA CA10778Y3023 BRIACELL THERAPEUTICS EQ00 EQU EUR N

CA RM4B XFRA GB00BKM69866 REGENCY MINES LS-,0001 EQ00 EQU EUR N

CA 3VU XFRA US14316J1088 CARLYLE GROUP INC. EQ00 EQU EUR N

CA FCZ XFRA US36257V1052 GUE LIQUIDATION CO.DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 0YYA XFRA US46591M1099 YY INC. SP.ADR/20 CL.A EQ00 EQU EUR N

CA K1L XFRA US5335351004 LINCOLN EDUCAT.SERVICES EQ00 EQU EUR N