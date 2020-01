Die GRENKE Gruppe (ISIN: DE000A161N30) konnte in 2019 ihren Wachstumskurs mit gesteigerter Profitabilität fortsetzen. "Wir haben 2019 in einem anspruchsvollen Marktumfeld wieder überdurchschnittliche Zuwachsraten erzielt und unsere ambitionierten Jahresprognosen in allen Segmenten erfüllt. Mit den Ergebnissen des abgelaufenen Geschäftsjahres haben wir die Basis für weiteres profitables Wachstum gelegt. Wir werden an die Erfolge der Vorjahre anknüpfen, die Internationalisierung mit unserem bewährten Geschäftsmodell vorantreiben und unser Portfolio mit hervorragenden Produkten und Prozessen rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...