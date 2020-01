03.01.2020 - Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) zeigte gestern starke Erholungstendenzen, befeuert durch die optimistische Aussage des CEO, dass man schneller als gedacht wieder das Operative betrachten könne... Und gestern Abend legte der CEO Markus Braun nach: "The decade from 2010 to 2019 was outstanding for Wirecard but I am convinced 2020 to 2029 will strongly outperform that." Dieser Anspruch ist schon sehr ambitioniert. In der letzten Dekade wurde aus einem kleinen Start-up ein DAX-Konzern: Dass zu toppen ist schwierig. Gut. Die Vision 2025 steht im Raum. Diese Vision zu erreichen sei ja, ...

