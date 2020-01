Die aktuell längste Serie: paragon mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 29.54%) - die längste Serie dieses Jahr: Tage (Performance: 0.00%). Tagesgewinner war am Donnerstag Lion E-Mobility mit 25,79% auf 4,00 (100% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 25,39%) vor paragon mit 19,17% auf 17,28 (100% Vol.; 1W 28,96%) und Aumann mit 12,68% auf 17,42 (100% Vol.; 1W 16,29%). Die Tagesverlierer: Aurora Cannabis mit -6,48% auf 2,02 (76% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,00%), SolarWorld mit -30,83% auf 0,06 (100% Vol.; 1W -15,38%), SW Umwelttechnik mit -7,50% auf 29,60 (100% Vol.; 1W -1,33%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Wells Fargo (1806,65 Mio.), Novo Nordisk (1527,98) und McDonalds (1427,55). Umsatzausreisser nach oben ...

