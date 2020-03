LION E-Mobility AG: Einladung zur Investorenkonferenz - Lion Sogefi AgreementDGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Konferenz/Vereinbarung LION E-Mobility AG: Einladung zur Investorenkonferenz - Lion Sogefi Agreement11.03.2020 / 09:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Sehr geehrte LION E-Mobility-Investoren,Wir laden Sie herzlich ein, an unserer nächsten Telefonkonferenz für Investoren am Donnerstag, den 12. März, um 11:00 Uhr MEZ teilzunehmen, um Sie über die zwischen Lion E-Mobilty AG und Sogefi unterzeichnete Vereinbarung zu informieren.Wir freuen uns, dass Herr Mauro Fenzi, CEO von Sogefi, an der Telefonkonferenz für Investoren teilnehmen wird.Der Verwaltungsrat von LION E-Mobility wird durch den Vorsitzenden Alessio Basteri, den Direktor Ian Mukherjee sowie durch Herrn Thomas Hetmann, CEO der LION Smart GmbH, vertreten sein. Herrn Sebastian Duering, Leiter IR bei LION E- Mobility AG, wird ebenfalls teilnehmenBitte melden Sie sich bei GotoWebinar an, um an diesem Anruf teilzunehmen und Fragen zu stellen.Link zur Registrierung und Anmeldung: https://attendee.gotowebinar.com/register/4482428936446078987Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AGLION E-Mobility Investor Relations Sebastian During Phone: +49 221 94991871 Mobile: ±49 151 58204309 e-mail: info@lionemobility.com www.lionemobility.com11.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate Exchange EQS News ID: 994353Ende der Mitteilung DGAP News-Service994353 11.03.2020