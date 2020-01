Zürich (ots) - Der Zürcher Tierschutz berät im Rahmen seiner Kampagne «echt Pelz - echt grausam» seit 2014 Schweizer Modehäuser beim schrittweisen Ausstieg aus Echtpelz. Nun zieht mit PKZ ein weiteres renommiertes Modehaus im Frühling 2021 einen Schlussstrich unter die Tierquälerei. Der Zürcher Tierschutz ist hoch erfreut über den konsequenten Weg von PKZ hin zu mehr Tierschutz.Im November 2014 kritisierte der Zürcher Tierschutz PKZ wegen tierquälerischer Pelzartikel und Verstössen gegen die gesetzliche Deklarationspflicht. Der damalige PKZ-Patron Olivier Burger reagierte umgehend mit einem Verzicht auf Echtpelz bei den Eigenmarken «Paul» und «Paul Kehl». Damit legte er den Grundstein für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.Als Manuela Beer Ende 2015 die PKZ-Führung übernahm, baute sie das pelzfreie Angebot aus und verzichtete ab der Herbst-/Wintersaison 2016/2017 vollständig auf die brutalsten Pelzartikel, jene aus China und Russland. Ab Sommer 2017 fanden offene Gespräche zwischen Frau Beer und Nadja Brodmann, Kampagnenleiterin des Zürcher Tierschutz, statt. Sie schlug eine schrittweise Reduktion des Echtpelz-Sortiments vor.Für die Saison 2019/2020 bestellte PKZ nur noch Outdoor-Jacken mit Echtpelz von Wildfängen. Aus Tierschutzsicht ein grosser Fortschritt! Denn diese Kojoten konnten wenigstens in Freiheit leben und litten erst zuletzt in den brutalen Fallen. Die Pelztiere in Zuchtfarmen hingegen leiden ihr ganzes Leben lang bis zum ebenfalls grausamen Tod.In gemeinsamen, offen geführten Gesprächen mit dem Zürcher Tierschutz hat CEO Beer im Dezember 2019 eine beidseits zufriedenstellende Lösung erarbeitet: «Wir werden 2020 nur noch die punktuell ergänzten Lagerbestände der Outdoor-Jacken mit Echtpelz abverkaufen und im Frühling 2021 pelzfrei sein. Wir sind unserer treuen Kundschaft zu Qualität und Nachhaltigkeit verpflichtet.» Brodmann freut sich über den Erfolg: «Dies ist die letzte Kon-sequenz einer mehrjährigen, konstruktiven Zusammenarbeit. PKZ reiht sich damit in die Liste der pelzfreien Modehäuser wie Globus, Jelmoli und Modissa ein und erhöht den Druck auf jene, die den Puls der Zeit verkennen.»Link zur Medienseite mit weiteren Informationen und Bildern: http://ots.ch/c8SvuTKontakt:Nadja Brodmann, Zürcher Tierschutz(Zoologin & Mitglied der Geschäftsleitung)Tel. +41 79 334 91 70 / +41 44 261 43 36Mail: nbrodmann@zuerchertierschutz.chOriginal-Content von: Zürcher Tierschutz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100057078/100839404