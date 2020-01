Es ist ein Auftakt nach Maß für die börsennotierte Wasserstoff-Riege: Bei Ballard Power, ITM Power und Co sprudeln die Kursgewinne, ein Kaufsignal jagt das nächste. Der vom AKTIONÄR ins Leben gerufene Wasserstoff-Index ist indes auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Allein gestern legte der Index knapp acht Prozent zu.Maßgeblich zur Performance beigetragen hat im gestrigen Handel ITM Power. An der Börse in London kletterten die Anteile um 13,9 Prozent auf 81 Britische Pence. Das positive Marktumfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...