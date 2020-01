Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen aufgrund des Bankfeiertags geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat sich dramatisch zugespitzt: Bei einem von US-Präsident Donald Trump befohlenen Raketenangriff in Bagdad wurde einer der mächtigsten Militärs des Iran getötet. General Kassem Soleimani war Kommandant der Al-Kuds-Brigaden, die zu den Revolutionsgarden gehören und für Auslandseinsätze zuständig sind. Irans Außenminister Mohammad Dschawad Sarif bezeichnete die Tötung Soleimanis als "extrem gefährliche" und "dumme Eskalation". Getötet wurde bei dem Raketenangriff nahe des Flughafens auch ein Führungsmitglied der pro-iranischen Hasched-al-Schaabi-Milizen. Der Angriff erfolgte drei Tage nach der Erstürmung des US-Botschaftsgeländes in Bagdad durch tausende pro-iranische Demonstranten. Soleimani habe "aktiv" Pläne für Angriffe auf US-Diplomaten und -Soldaten im Irak und der gesamten Region vorangetrieben, hieß es in den USA. Seine Al-Kuds-Brigaden seien für den Tod hunderter US-Soldaten sowie Mitglieder der mit den USA verbündeten Streitkräfte verantwortlich. Sie gelten in den USA als Terrororganisation. Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei hat Rache für den tödlichen US-Raketenangriff auf den iranischen General Kassem Soleimani geschworen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember PROGNOSE: 49,0 Punkte zuvor: 48,1 Punkte 16:00 Bauausgaben November PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,8% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 10./11. Dezember

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 3.233,30 -0,79% Nikkei-225 Kein Handel Hang-Seng-Index 28.470,90 -0,25% Kospi 2.176,46 +0,06% Schanghai-Composite 3.080,96 -0,14% S&P/ASX 200 6.733,50 +0,64%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die geopolitische Eskalation im Nahen Osten belastet die asiatischen Börsen. Die Aktienkurse drehen nach anfänglichen Aufschlägen nach unten ab, die Verluste fallen aber nicht sonderlich ausgeprägt aus. Einige Handelsplätze halten sich sogar im Plus. Einzig der Ölpreis schießt mit der wachsenden Kriegsgefahr in die Höhe, der Yen legt als vermeintliche Fluchtwährung in unsicheren Zeiten etwas zu. Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong liegen knapp im Minus, Taiwan und Singapur melden ebenfalls leichte Verluste. Der südkoreanische Kospi dreht 0,1 Prozent ins Minus, nachdem er zuvor schon 1,3 Prozent im Plus gelegen hatte. Die Aktienmärkte in Malaysia und Indonesien profitieren dagegen von den anziehenden Ölpreisen und zeigen sich mit Aufschlägen. Das gilt auch für Australien, wo der S&P/ASX-200 freundlich aus dem Handel gegangen ist. Im Bergbausektor steigen BHP um 0,5 Prozent und Rio Tinto um 0,2 Prozent. Laut Händler stützten hier auch die chinesischen Liquiditätshilfen im Bankensektor des Vortages noch ein wenig. Doch wirklich gestützt wurde der Markt vom Energiesektor, Oil Search kletterten um 3,2 Prozent. Überhaupt sind in der ganzen Region Ölwerte gesucht.

US-NACHBÖRSE

Incyte brachen um 10,1 Prozent ein. Das US-Pharmaunternehmen hatte mit einer Phase-3-Studie das angestrebte Ziel bei einem Wirkstoffaspiranten verfehlt. Landec stürzten gar um 14,1 Prozent ab. Der Gesundheitskonzern verschreckte mit einem deutlich gestiegenen Zweitquartalsverlust aus fortgeführten Geschäften. Illumina und Pacific Biosciences of California teilten nach der Schlussglocke mit, ihre Fusionspläne fallen zu lassen. Während Illumina um 0,2 Prozent stiegen, zogen Pacific Biosciences of California um 2,7 Prozent an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.869,21 1,16 330,77 1,16 S&P-500 3.257,92 0,84 27,14 0,84 Nasdaq-Comp. 9.092,19 1,33 119,59 1,33 Nasdaq-100 8.872,22 1,59 139,15 1,59 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 868 Mio 614 Mio Gewinner 1.808 1.892 Verlierer 1.147 1.033 Unverändert 67 102

Fester - Zu Handelsbeginn wurden neue Allzeithochs erreicht. Eine neue geldpolitische Lockerung der chinesischen Notenbank befeuere auch in den USA Konjunkturoptimismus, hieß es aus dem Handel. Daneben stütze auch die Aussicht auf die baldige Unterzeichnung des Phase-1-Handelsabkommens zwischen den USA und China. Konjunkturseitig ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas deutlicher zurück als erwartet. Der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ging im Dezember in zweiter Lesung leicht zurück. Applied Materials rückten um 1,9 Prozent vor. Nomura hatte das Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bekräftigt. Nomura hob ferner das Kursziel für Advanced Micro Devices (AMD) an und hielt ebenfalls an der Kaufempfehlung fest. AMD stiegen um 7,1 Prozent. Für Tesla ging es um 2,8 Prozent aufwärts. Canaccord Genuity hatte das Kursziel erhöht und die Einstufung "Buy" bestätigt. Blackrock wurde von Wells Fargo auf "Overweight" hochgestuft; die Aktie kletterte um 1,2 Prozent nach oben.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,57 -0,0 1,57 37,1 5 Jahre 1,66 -3,1 1,69 -26,1 7 Jahre 1,79 -4,1 1,83 -45,8 10 Jahre 1,87 -4,5 1,92 -57,1 30 Jahre 2,33 -5,6 2,39 -73,4

Der Anleihemarkt verzeichnete etwas Zulauf. Steigende Notierungen drückten die Zehnjahresrendite um 4,5 Basispunkte auf 1,87 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:12 Uhr % YTD EUR/USD 1,1171 -0,0% 1,1172 1,1213 -0,4% EUR/JPY 120,75 -0,4% 121,25 122,00 -1,0% EUR/GBP 0,8514 +0,1% 0,8501 0,8482 +0,6% GBP/USD 1,3120 -0,2% 1,3142 1,3220 -1,0% USD/JPY 108,10 -0,4% 108,54 108,80 -0,6% USD/KRW 1166,35 +0,8% 1157,28 1157,10 +1,0% USD/CNY 6,9724 +0,1% 6,9644 6,9629 +0,1% USD/CNH 6,9694 +0,2% 6,9587 6,9586 +0,1% USD/HKD 7,7777 -0,2% 7,7897 7,7907 -0,2% AUD/USD 0,6963 -0,3% 0,6983 0,7004 -0,6% NZD/USD 0,6672 -0,4% 0,6698 0,6723 -0,9% Bitcoin BTC/USD 7.194,26 +3,5% 6.948,76 7.113,26 -0,2%

Der Euro gab leicht nach und rutschte wieder unter 1,12 Dollar, nachdem er zuletzt nach Aussage von Beobachtern von der reichlich vorhandenen Dollar-Liquidität profitiert hatte. Die Analysten der Danske Bank sehen jedoch ein - wenn auch geringes - Risiko steigender US-Zinsen. Wenn die US-Notenbank am 14. Januar über geplante Repogeschäfte informiere, werde sich zeigen, ob die Fed die Liquiditätszufuhr allmählich drossele.

Der Yen zieht am Morgen mit der Soleimani-Tötung an - der US-Dollar sinkt. Auch zu anderen Währungen legt der Yen als vermeintlich sicherer Hafen in unsicheren Zeiten zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖ L zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,86 61,18 +2,7% 1,68 +3,0% Brent/ICE 68,18 66,25 +2,9% 1,93 +3,3%

Am Ölmarkt traten die Preise mehr oder weniger auf der Stelle. Nach dem Preisanstieg der zurückliegenden Wochen würden vereinzelt Gewinne mitgenommen, berichteten Händler. Auf der anderen Seite stützten aber die Unruhen im Irak, wo sich der Konflikt zwischen den USA und Iran über den Jahreswechsel zugespitzt hat.

Die Ölpreise ziehen am Morgen mit der Soleimani-Tötung weltweit an. Zwar gibt es noch keine unmittelbare Antwort aus dem Iran, doch geht die Befürchtung um, Teheran könnte die Seestraße von Hormus für Öltanker am persischen Golf sperren. Die schiitischen Machthaber kündigten bereits Vergeltung an.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.542,03 1.529,90 +0,8% +12,13 +1,6% Silber (Spot) 18,18 18,05 +0,7% +0,13 +1,8% Platin (Spot) 984,25 979,00 +0,5% +5,25 +2,0%

Gold war weiterhin gefragt, nachdem 2019 für das Edelmetall das beste Jahr seit fast einem Jahrzehnt war. Mit den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zieht der Goldpreis am Morgen weiter an.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

E-ZIGARRETTEN USA

Die US-Regierung verbietet eine Vielzahl aromatisierter E-Zigaretten, geht aber weniger weit als ursprünglich geplant. Verboten wird der Verkauf von Kartuschen mit allen Geschmacksrichtungen außer Tabak und Menthol, wie die Gesundheitsbehörde FDA mitteilte. Strafen drohen allen Unternehmen, die entsprechende Produkte nach Ablauf einer Frist von 30 Tagen weiter verkaufen.

