Die MTU Aero Engines AG ist eine weltweit etablierte Organisation und in Deutschland der größte Triebwerkshersteller. Das Unternehmen entwickelt, fertigt, vertreibt und betreut zivile und militärische Luftfahrtantriebe sowie stationäre Industriegasturbinen. MTU ist mit Tochter und Beteiligungsgesellschaften in wichtigen Märkten weltweit vertreten. Die AG ist fester Partner aller Branchengrößen wie z.B. GE, Pratt & Whitney und Rolls-Royce. Im Maintenance-Geschäft ist die MTU gemessen am Umsatz der weltweit größte unabhängige Instandhaltungsdienstleister für zivile Triebwerke. Bei der Instandhaltung und Reparatur des Antriebes der aktuellen Airbus A320-Familie, ist sie weltweit führend.

Zum Chart

Übergeordnet hat der Kurs seit 2010 eine rekordverdächtige Aufwärtsbewegung verzeichnet. Am 1. November 2009 schloss der Wert bei 30,93 Euro und notierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...