Crowdstrike Holdings - Jetzt wird Luft aus dem Wachstumswert gelassen, flüchten Anleger in sichere Assets?

Symbol:ISIN: US22788C1053Die Crowdstrike Hodlings Inc. ist ein 2011 im kalifornischen Sunnyvale gegründetes Cybersecurity-Unternehmen. Mit gut 2.000 Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen an cloud-basierten Sicherheitslösungen, die Endgeräte vor Angriffen schützen und wird bei Cyberattacken als Dienstleister zur Analyse und Aufklärung hinzugezogen. Charttechnisch sieht der Kursverlauf gar nicht schön aus, seit dem Allzeithoch im August 2019 verlor die Aktie in der Spitze mehr als die Hälfte ihres Wertes, fiel unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte und musste in einem momentumstarken Abwärtstrend mit fallenden Hochs und fallenden Tiefs deutlich Federn lassen. Aktuell driftet die Aktie an einer schwachen Unterstützungstrendlinie, in Form eines großen Dreieckes bzw. einer kleinen bärischen Flagge entlang und scheint den nächsten Abverkauf vorzubereiten.Am potentiellen Ende eines langjährigen Bullenmarktes wechseln Investoren von Wachstumswerten in tendenziell sicherere Assets. Dies bekommt Crowdstrike offenbar zu spüren, das Unternehmen wächst zwar, weist jedoch bei einer derzeitigen Marktkapitalisierung von über 10 Mrd. USD erst einen Jahresumsatz von 500 Mio. USD aus und arbeitet weiterhin defizitär. Auch wenn Cybersecurity ein großes Thema der Zukunft bleiben wird, derzeit stehen die Ampeln für diesen Wert eindeutig auf Rot.Bricht die Aktie die kleine Trendlinie und fällt unter das Tagestief vom 12.11.2019 bei 46,30 USD ist ein Shorttrade mit Stopp Loss über dem fallenden EMA 20, im Bereich von 51 USD möglich. In weiterer Folge gilt es zu beachten, ob das bisherige Allzeittief um 44,50 USD schnell und nachhaltig gebrochen wird, ist dies der Fall bietet sich der Trade ohne Take Profit, mit einem Trailing Stopp Loss über dem jeweiligen EMA 20, an.Autor: Hubert Strasser besitzt aktuell keine Positionen in CRWD