Die Apple-Aktie hat am Dienstagabend zum ersten Mal die Marke von 300 Dollar durchbrochen. Der iPhone-Herstellers startet damit erfolgreich in ein neues Jahr - und Analysten glauben, dass es nach den 300 Dollar für die Apple-Aktie noch weitergeht.Starkes 2019Apple hat unglaubliche 86,16 Prozent im vergangenen Jahr zugelegt und ist damit nicht nur der Jahressieger im Dow, sondern auch das wertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt, wenn man von dem kürzlich an die Börse gegangenen, saudischen ...

