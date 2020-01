Der Euro hat am Freitag in der Früh gegen den US-Dollar schwächer tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1154 Dollar nach 1,1193 USD beim Richtkurs vom Donnerstag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1171 Dollar notiert.Deutliche Kursgewinne verbuchte der japanische Yen, der an den internationalen Finanzmärkten als sicherer Rückzugsort in unwägbaren Zeiten angesehen wird. Für Verunsicherung ...

