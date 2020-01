Eine Last-Minute-Ruhestandsrettung könnte ein Thema sein, das in diesen Tagen immer mehr Sparer und Altersvorsorger bewegt. In Zeiten, in denen eine drohende Rentenlücke schließlich immer mehr bittere Realität wird, müssen andere und vor allem private Wege herhalten, um den drohenden Supergau abzuwenden. Möglicherweise hat sich so mancher jedoch bislang eher um dieses Thema gedrückt und fängt erst in späten Jahren an, hier seine eigene Altersvorsorge zu etablieren. Was hier letztlich nur noch hilft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...