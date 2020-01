Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die GRENKE Gruppe blickt erneut auf eine erfolgreiche Neugeschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 zurück, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das akquirierte Volumen des Neugeschäfts der GRENKE Gruppe Leasing - das ist die Summe der Anschaffungskosten neu erworbener Leasinggegenstände - erreichte auf Jahressicht einen Wert von 2.849,1 Mio. EUR. Dies entspricht einem Neugeschäftswachstum im Segment Leasing von 18,2% gegenüber dem Vorjahr (2.409,8 Mio. EUR) und liegt somit in der Zielspanne von 18% bis 21%. Diese wurde im abgelaufenen Jahr von ursprünglich 14% bis 19% Wachstum aufgrund der guten Geschäftsentwicklung angehoben. Erfreulich entwickelte sich ebenfalls das Neugeschäft der GRENKE Gruppe Factoring. Die Summe der angekauften Forderungen nahm gegenüber dem Vorjahr (526,9 Mio. EUR) um 25,9% auf 663,4 Mio. EUR zu und lag damit im Rahmen der Prognose von 25%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...