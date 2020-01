Tesla hat mit den Auslieferungen der ersten im Werk Shanghai produzierten Model 3 an Kunden begonnen. Die ersten 15 Fahrzeuge wurden im Rahmen eines Events an Mitarbeiter von Tesla übergeben. Die Gigafactory 3 soll bereits mehr als 1.000 Fahrzeuge pro Woche fertigen. Bei den Auslieferungen handelte es sich um eine interne Veranstaltung, bei der die in China gefertigten Fahrzeuge an Mitarbeiter übergeben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...