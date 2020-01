Cerence ist ein Spin-Off von Nuance - einem Pionier in der Spracherkennungssoftware. Während das Kerngeschäft durch die zunehmend guten kostenlosen Angebot von Apple, Google und Amazon unter Druck kommt konnte sich Nuance eine attraktive Nische bei Autos sichern. Fast alle Spracherkennungssoftware die man heutzutage bei BMW, Audi etc findet kommt von Cerence. Dies ist ein wachsender Markt und die OEM's haben auch weniger Angst mit Cerence zusammenzuarbeiten, als mit einem der großen Internetkonzernen! Dazu kommen weitere Themen wie AI und Cloud, was Cerence ein gewisses Hypepotential und wegen dem Kundenzugang auch eine gewisse Übernahmephantasie bietet. Mehr dazu im folgenden Video. ...

