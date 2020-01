Lufthansa-Aktie: Lohnt sich der Einstieg jetzt? Heute befindet sich die Aktie der Kranich-Airline deutlich im Sinkflug - aktuell geht es um über 7% in den Keller. Die sich zuspitzende Lage zwischen den USA und dem Iran hat die Aktien europäischer Airlines deutlich in Mitleidenschaft gezogen. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Lufthansa-Aktie 14,9% an Wert verloren (Sechs-Monats-Performance:...

Den vollständigen Artikel lesen ...